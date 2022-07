Für das künftige Dezernat für Soziales, Bildung, Jugend und Senioren hat sich der Stadtrat für Eter Hachmann entschieden. Die 32-jährige gebürtige Georgierin arbeitet gegenwärtig noch für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Dresden und ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Ausländerrat Dresden . In Dessau-Roßlau lebt bereits Hachmanns Familie.

An der Spitze des Dezernats "Bauen und Stadtgrün" steht ab dem kommenden Jahr Jacqueline Lohde. Die 56-jährige Architektin hat bereits viele Jahre in Dessau als Stadträtin und CDU-Fraktionsvorsitzende gewirkt, bevor sie 2015 Dezernentin und stellvertretende Oberbürgermeisterin in Metzingen (Baden-Württemberg) wurde.