"Der Neubau ist ein wichtiges Zeichen: Jüdisches Leben hat einen festen Platz in Deutschland", sagte Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts anlässlich der bevorstehenden Einweihung. "Zugleich erleben wir gerade erschütternde Angriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen", so Liebig weiter. Die evangelische Kirche auch in Anhalt habe in der Zeit des Nationalsozialismus große Schuld gegenüber Menschen jüdischen Glaubens auf sich geladen. "Als Christinnen und Christen stehen wir heute in der Verantwortung, jeder Form von Antisemitismus entgegenzutreten, die Erinnerung an jüdisches Leben in Anhalt wach zu halten und lebendiges Gemeindeleben zu unterstützen."