Splash-Festival in Ferropolis startet

In der Baggerstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen im Landkreis Wittenberg startet am Donnerstag das Hip-Hop-Festival "Splash!". Die Veranstalter erwarten in den kommenden drei Tagen mehr als 30.000 Besucher auf dem Festivalgelände am Gremminer See. Die Bundesstraße 107 zwischen Oranienbaum und Gräfenhainichen ist deshalb gesperrt. Nur Festivalgäste können die Straße zur An-und Abreise nutzen.