Bei der Gedenkfeier in Dessau-Roßlau für die Opfer des Attentats von Solingen sind 600 Euro Spendengelder zusammen gekommen. Das teilte die Mutter der getöteten Ines W. MDR SACHSEN-ANHALT mit. Ihre Tochter war im August in Solingen von einem abgelehnten Asylbewerber niedergestochen worden.

Die Mutter der 56 Jahre alten gebürtigen Dessauerin hatte einen Gedenkgottesdienst in der kleinen Bartholomäi-Kirche organisert. Dazu kamen am Mittwoch etwa 50 Menschen. Das gespendete Geld ist nach Aussagen der Mutter für den Dessauer Verein "Biker zeigen Herz für Kinder" gedacht. Er soll 500 Euro bekommen. Nach ihren Worten will der Verein davon eine Schaukel anschaffen. Das restliche Geld soll an die Kirche gehen.