Das Unternehmen AEM aus Dessau-Roßlau (Anhaltische Elektromotorenwerk Dessau GmbH) hat Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb der Anhaltischen Elektromotorenwerke Dessau werde im vorläufigen Insolvenzverfahren stabil und in vollem Umfang fortgeführt, teilte am Donnerstag die Rechtsanwaltskanzlei mit, die das Unternehmen derzeit bei der Investorensuche berät. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) darüber berichtet .

AEM arbeitet eigenen Angaben zufolge als Zulieferer für Kunden in aller Welt. Die seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen seien nicht spurlos am Unternehmen, aber auch nicht an den Kunden vorbeigegangen, erklärte Geschäftsführer Reiner Storch. "Weniger Umsatz in den Branchen der Kunden bedeutet zwangsläufig auch weniger Aufträge für AEM als Zulieferer." Die Suche nach einem strategischen Partner sei bereits angelaufen. Das Unternehmen war 1872 unter dem Namen "Bamag" gegründet worden.