Jahrelanger Beutezug Über 140 Ladendiebstähle: Dessauerin vor Gericht

21. März 2024, 10:28 Uhr

Eine Frau aus Dessau-Roßlau soll in mehr als 140 Fällen in Geschäften geklaut haben. Das Diebesgut war so umfangreich, dass mehrere Lkw nötig waren, um dieses sicherzustellen. Seit Donnerstag wird ihr der Prozess gemacht.