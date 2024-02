Nach dem Urteil gegen den Halle-Attentäter wegen der Geiselnahme im Gefängnis Burg hat nun auch der Verteidiger Revision eingelegt. Wie Anwalt Thomas Rutkowski MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag sagte, geht es ihm nicht um das Strafmaß, sondern um das Schmerzensgeld für die Geiseln: "Wir sind hier der Auffassung, dass beide Beamte gegen die Sicherheitsverfügungen der JVA verstoßen haben und letztendlich somit auch keinen oder einen geminderten Anspruch auf Schmerzensgeld beziehungsweise Geltend-Machen von materiellen Schäden haben."

Der Halle-Attentäter war am Dienstag wegen der Geiselnahme zu weiteren sieben Jahren verurteilt worden. Die beiden Geiseln bekamen vom Gericht zusammen 23.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hatte am Mittwoch gegen das neue Urteil zur Geiselnahme durch den Halle-Attentäter in einem Gefängnis in Burg Revision eingelegt. Das hat Oberstaatsanwalt Klaus Tewes MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Die Revision sei aus rein formalen Gründen eingelegt worden.