Der Bund will für den Wiederaufbau der Alten Synagoge in Dessau deutlich mehr Fördermittel bereitstellen als ursprünglich vereinbart. Laut Bundesinnenministerium beträgt der Zuschuss des Bundes nun 1,4 Millionen Euro. Das Bauprojekt war zuletzt durch Preissteigerungen in der Baubranche gefährdet. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stellte daher ein Hilfeersuchen an den Bund, woraufhin dieser weitere 700.000 Euro zur Verfügung stellte.