Am Sonntag wurden in Magdeburg die jüdischen Kulturtage Sachsen-Anhalt eröffnet. Im Zuge dessen las der israelische Journalist Igal Avidan im Magdeburger Forum Gestaltung. Avidan wurde 1962 in Tel Aviv geboren und arbeitet seit 1990 in Berlin, als Journalist und Autor. Er las aus seinem aktuellen Buch "Und es wurde Licht – Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel". Doch wie passt dieses Thema in die aktuelle Situation in Israel?