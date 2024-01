Brücke über Eisenbahngleise Zerbster Brücke in Roßlau: Umleitung verändert und Sperrung geplant

10. Januar 2024, 18:11 Uhr

Seit Mittwoch gibt es eine weitere Umleitung in Roßlau. Weil die Zerbster Brücke sanierungsbedürftig ist und zusätzlich auch die Umleitungsstrecke, müssen Autofahrer auf der B184 in Richtung Zerbst und Magdeburg über Mühlstedt und Streetz fahren. Der Einbau der Notsicherung an der Brücke soll am 22. Januar beginnen. Ab dann wird sie voll gesperrt.