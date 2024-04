Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App .

Aufatmen bei Pendlern entlang der Bundesstraße 184: In Roßlau wurde nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT die Zerbster Brücke am Montagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Die Öffnung der Brücke nach Bauarbeiten bedeutet eine Entlastung für Autofahrer, die zwischen Magdeburg und Dessau auf der B 184 unterwegs sind. Auch die Händler in der Dessauer Innenstadt atmen auf. Seit der Sperrung waren dort nach MDR-Informationen spürbar weniger Kunden gezählt worden.