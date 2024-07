Auch der Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen e.V. fordert seit Jahren mehr Sicherheit für die Pannenhelfer. In einer Stellungnahme teilt der Verband mit:

"Mit der behördlichen Absicherung gibt es vermehrt Probleme, insbesondere wenn es um die Absicherung von Pannenfahrzeugen auf dem Standstreifen geht. Die Polizei weigert sich zunehmend, entsprechende Fahrzeuge abzusichern. Seit Privatisierung und Übertragung der Verantwortung für die Bundesautobahnen an die Autobahn GmbH, wird auch von den Autobahnmeistereien in manchen Bundesländern die Absicherung von Pannenfahrzeugen auf dem Standstreifen vehement abgelehnt."

Eine Ansicht die Tilo Off, Standortleiter beim Dessauer Abschleppunternehmen, teilt. In seinem 60 Kilometer langen A9-Zuständigkeitsbereich in Sachsen Anhalt gebe es immer wieder Schwierigkeiten. Ganz anders wenn sie im Brandenburger Bereich im Einsatz wären – dort sei immer ein Schilderwagen zur Absicherung vor Ort.