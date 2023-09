Konflikt mit Bauordnungsamt Dübener Heide: Streit um Baugrundstücke im Naturschutzgebiet

In der Dübener Heide gibt es hunderte Wochenendhäuschen, die sich in einem Naturschutzgebiet befinden. Sie wurden in den 1960er und 1970er Jahren errichtet. Unter heutigen Voraussetzungen würden die Bungalows keine Baugenehmigung erhalten. Doch für die DDR-Häuser besteht Bestandsschutz. Das bringt die neuen Eigentümer, aber auch den Landkreis Wittenberg in Schwierigkeiten.