Der neue Kreisverkehr in Bergwitz , einem Ortsteil von Kemberg im Landkreis Wittenberg, sorgt wenige Tage nach seiner Fertigstellung für Ärger. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT kursieren in sozialen Netzwerken Berichte von verärgerten Autofahrern. Unter anderem ist von einer "Holperpiste" die Rede. Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Fahrbahn sei zu wellig.

Zuständig für die drei Millionen Euro teure Baumaßnahme ist die Landesstraßenbaubehörde in Dessau-Roßlau. Behördenleiter Oliver Grafe zeigte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT überrascht. Er kündigte aber umfangreiche Kontrollen an. Sollten die Grenzwerte für Fahrbahnen in diesem Fall nicht eingehalten worden sein, müsse die verantwortliche Firma nachbessern.