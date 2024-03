Für den geplanten Minecraft-Spielplatz in Wittenberg wurden 26 Entwürfe eingereicht. Wie Doreen Raewel von der Stadtverwaltung Wittenberg mitteilte, stammen die meisten Entwürfe von Kindern und Jugendlichen aus der Stadt. Es gebe aber auch Vorschläge aus Sangerhausen und Magdeburg.

Mitte April wird eine Jury tagen und die fünf besten Spielplätze auswählen. Zur Landesgartenschau 2027 sollen diese Projektideen in den Bau eines neuen Spielplatzes einfließen. "Kinder wissen am besten, was ihnen gefällt", sagte Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör. Aktuell seien Kletterburgen, Trampoline und Rutschen gefragt, aber auch Pavillons und üppige Bepflanzung.