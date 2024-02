Die Polizei in Kamenz ist am Mittwoch zu einem skurrilen Einsatz ausgerückt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten die Beamten einen Hinweis zu einem betrunkenen Kraftfahrer auf einem Parkplatz in Ottendorf-Okrilla bekommen. Ein Alkoholtest habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.