Guido Martschei aus Abtsdorf hofft, dass sein Ladengeschäft auch nach der Schließung eine Zukunft hat. Er denkt an ein Start-up-Unternehmen aus Bremen. Das versucht sich mit so genannten "Tante Enso"-Läden an einer Mischung aus Onlinelieferservice und stationärem Handel. In Wörlitz im Landkreis Wittenberg und in Görzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind solche Läden bereits eröffnet worden.