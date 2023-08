Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen unterstützt das Vorhaben in Weimar – auch, weil Wittenberg dem Gemeindevorsitzenden Reinhard Schramm zufolge der falsche Ort für das Jugendwerk wäre. Grund sei der Reformator Martin Luther: Dieser sei ohne Zweifel eine bedeutende Persönlichkeit gewesen. "Aber zugleich war er ein großer Antisemit", sagte Schramm. In Wittenberg sei Luther allgegenwärtig. Schramm sagte, in seiner Ablehnung der Stadt als Sitz des Jugendwerkes sei er sich mit anderen Juden in Deutschland einig.