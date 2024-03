Saisonstart für Dessau-Wörlitzer Eisenbahn Frühlingserwachen im Wörlitzer Park: Das passiert am Festwochenende

Hauptinhalt

17. März 2024, 09:00 Uhr

In Wörlitz bei Dessau wird an diesem Wochenende der Start in die Tourismussaison gefeiert. Beim traditionellen Frühlingserwachen, einem bunten Volksfest mit Umzug und Frühlingsmarkt gibt es im Wörlitzer Park ein kulturelles Programm. Auch die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn startet in die Saison.