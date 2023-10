An der Kooperativen Gesamtschule in Erfurt "Am Schwemmbach" war eine Bombendrohung per Email eingegangen. Spürhunde seien im Einsatz, um das Gebäude zu durchsuchen, teilte ein Sprecher am Montag mit. Schulkinder, die am Morgen im Hort waren, wurden im benachbarten Kindergarten untergebracht oder von den Eltern abgeholt.