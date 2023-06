Neues Konzept Magdeburg beschließt feste Parkplätze für E-Roller

Hauptinhalt

Auf Fußwegen, in Einkaufszonen, vor Bushaltestellen oder sogar in Bächen und Teichen: In vielen Städten werden E-Roller kreuz und quer abgestellt. Der Stadtrat von Magdeburg hat nun ein Konzept beschlossen, das das wilde Parken von E-Scootern verbietet. Stattdessen soll es feste Parkplätze und eine limitierte Anzahl der E-Roller geben.