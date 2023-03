Die Gewerkschaft Verdi ruft alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Sachsen-Anhalt auf, sich am 27. März ab 7:30 Uhr vor der Verdi-Bezirksverwaltung in der Leiterstraße in Magdeburg zu versammeln. In Dessau-Roßlau sollen Mitglieder der Gewerkschaft GEW am Montag zum zentralen Warnstreik nach Potsdam fahren. Dort finden die Tarifverhandlungen statt.