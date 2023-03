Überzogene Lohnforderungen?

Aktuell entzündet sich die Lohn-Preis-Spiralen-Debatte vor allem an den Streiks im Öffentlichen Dienst. Von so manchen Kommunen und Politikerinnen und Politikern werden die Lohnforderungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von 10,5 Prozent als überzogen dargestellt. Arbeitgeberverbände fürchten eine Sogwirkung für Lohnforderungen anderer Berufsgruppen. Bedenkt man, dass die Inflation im vergangenen Jahr um acht Prozent gestiegen ist und im laufenden Jahr um fünf bis sechs Prozent steigen könnte, würden die aktuellen Lohnforderungen der Streikenden noch nicht einmal die Inflation ausgleichen.

Das Problem – die fehlende Tarifbindung im Osten

Bei all den Grabenkämpfen um Lohnforderungen, gerät leicht in Vergessenheit, dass es sehr viele Menschen gibt, die gar keinen Tarif haben, über dessen Ausgestaltung sie verhandeln könnten. Im Osten sind davon weitaus mehr Menschen betroffen, als im Westen der Republik. Mehr als die Hälfte aller Ostdeutschen hat keinen Tarifvertrag. Für sie bedeutet das in der Regel, geringere Löhne, bei oftmals längeren Arbeitszeiten.

Politik mit Augenmaß gefragt

Von der Bundesregierung braucht es jetzt kluge Impulse für Betriebe und Beschäftigte. Eine weitere Mindestlohnerhöhung könnte Letzteren enorm helfen. Gerade für Menschen in Berufen ohne Tarifbindung war die Mindestlohnerhöhung im Oktober letzten Jahres wichtig. Der Osten profitierte dabei besonders stark. So bekamen zum Beispiel im Kreis Sonneberg in Thüringen 44 Prozent der Arbeitnehmenden auf einen Schlag mehr Geld. Das Plus könnte inflationsbedingt bald aufgebraucht sein. Eine Bundesregierung, die sich den sozialen Ausgleich auf die Fahnen geschrieben hat, sollte zumindest über eine Korrektur nachdenken.

Doch auch die Wirtschaft braucht Hilfe. Kleinere und mittlere Unternehmen, von denen es im Osten besonders viele gibt, können große Lohnsteigerungen oft nicht zahlen. Energieintensive Betriebe wie Bäckereien oder die Glasindustrie haben in der Energiekrise schwere Verluste gemacht. Fallen sie weg, mangelt es in manchen Regionen an Arbeitgeber-Alternativen.