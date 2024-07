Unterdessen sind Trauer und Anteilnahme in der Region groß. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist am Mittwochabend um 18 Uhr eine Andacht in der Kirche in Schönburg geplant, zu der jeder kommen kann, der Abschied nehmen will.



Aber auch an der Unfallstelle wird getrauert. An einem Meer aus Blumen halten immer wieder Menschen an, liegen sich in den Armen und weinen.



Auch die sozialen Netzwerke sind voll von Beileidsbekundungen, auch über die Region Naumburg hinaus. Häufig werden Fotos der drei jungen Menschen geteilt mit dem Wunsch, dass sie gut im Himmel ankommen. Landrat Götz Ulrich und Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller hatten ebenfalls über die sozialen Medien ihr Mitgefühl an die Familien ausgedrückt.