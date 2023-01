Naumburg Aus des Spaßbads Bulabana gefährdet Wasserrettung

Hintergrund: Wasserretter-Ausbildung bei der DLRG Bei der DLRG können Kinder schon mit zehn Jahren "Juniorretter" werden, wenn sie bereits das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold besitzen.



Die weitere Ausbildung ist in die Rettungsschwimmabzeichen "Bronze" (Mindestalter 12 Jahre), "Silber" (15 Jahre) und "Gold" (16 Jahre) gestaffelt – die jeweils theoretische und praktische Prüfungen beinhalten. Für das Gold-Abzeichen müssen etwa verschiedene Tauch- und Schwimmaufgaben erfüllt werden, unter anderem 100 Meter Schwimmen in maximal 1:40 Minuten.



Die angehenden Rettungsschwimmer, die sich entscheiden, später beispielsweise im Wachdienst an der Küste oder an Badeseen zu arbeiten, können sich bei der DLRG zusätzlich für den Wasserrettungsdienst ausbilden lassen. Um mit dieser Zusatzausbildung zu beginnen, brauchen sie mindestens das "Silber"-Abzeichen. dpa, DLRG