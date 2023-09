Das Grab der Schamanin wurde 1934 in Bad Dürrenberg zufällig beim Anlegen eines Wasserleitungsgrabens entdeckt. Die etwa 30- bis 35-jährige Frau war aufrecht, in hockender Haltung mit einem Kleinkind vor der Brust in einem aufwendig gestalteten Grab mit einer Fülle an Beigaben beigesetzt worden. Dazu gehörte ein Kopfschmuck aus Rehgeweih und Tierzahn-Gehänge. Den Erkenntnissen von Experten zufolge war sie eine spirituelle Spezialistin und Anführerin ihrer Gruppe. Seit 2019 fanden Nachgrabungen statt.