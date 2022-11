Allerdings hätten Fehlbildungen an ihrem Schädel und den Halswirbeln bei bestimmten Bewegungen dazu geführt, ihre "Augen von oben nach unten zu rattern", erklärt Wohlgemuth. "Das muss die Menschen zutiefst erschreckt haben." So habe einfach der Eindruck entstehen können, dass sie im direkten Geisterkontakt stehe, was ihre Glaubwürdigkeit unterstützte. Wohl auch deshalb ist sie auf besondere Art bestattet worden. Das Grab in Bad Dürrenberg (Saalekreis) wurde 1934 zufällig bei Kanalarbeiten entdeckt und 2019 fanden Nachgrabungen statt. Harald Meller hat zusammen mit Historiker Kai Michel über diesen Fall gerade einen Archäologie-Krimi geschrieben und zeigt darin, welche spannende Menschheitsgeschichte sich auf dem kleinen Flecken des heutigen Sachsen-Anhalt ereignete.