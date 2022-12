Vom Fundplatz gibt es einen freien Blick auf den Ort, an dem die Schamanin bestattet wurde. "Ihr Grab war wohl noch lange nach ihrem Tod wichtig und wurde wie eine Pilgerstätte regelmäßig aufgesucht", sagt Meller.

Unter den Funden sind über 150 sogenannte Mikrolithen, typische kleine Feuersteinwerkzeuge der frühen und späten Mittelsteinzeit. "Dehlitz hat damit die zweitmeiste Anzahl an Mikrolithen an einem mesolithischen Fundplatz in Sachsen-Anhalt", sagt Archäologe und Steinzeitspezialist Holger Dietl.