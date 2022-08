Am häufigsten verläuft die Krankheit bei Menschen wie ein grippaler Infekt mit Fieber. "In sehr seltenen Fällen kann es allerdings auch zu deutlichen Lymphknotenschwellungen bis hin zu Hautgeschwüren kommen", informiert das LAV. In Deutschland würden die meisten menschlichen Infektionen aus dem Südwesten berichtet. Das Robert Koch Institut zählte laut LAV seit 2017 zwischen 50 und 70 Fällen beim Menschen pro Jahr in Deutschland, davon seien nur neun Fälle in Sachsen-Anhalt gemeldet worden. Da die Erkrankung in der Regel klinisch unauffällig bis mild verläuft, sei jedoch von mehr Fällen auszugehen.