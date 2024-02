Der 96-stündige Warnstreik beim Getränkehersteller Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke (MEG) ist am Dienstagmorgen zuende gegangen. Das Arbeitsgericht hat derweil auch nach mündlicher Verhandlung den Beschluss bestätigt, dass ein Notdienst bei der MEG in Sachsen-Anhalt eingerichtet sein muss, erklärte ein Justizsprecher am Dienstag. Die Gewerkschaft wolle laut einem Gerichtssprecher gegen das Urteil Berufung einlegen.

Die Notdienstverordnung gilt noch bis zum Freitag, den 16. Februar. Die Gewerkschaft müsse zudem die Prozesskosten in Höhe von 600 Euro tragen.

Trotz Warnstreik: Gewerkschaft muss Notdienst einrichten

Ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts Sachsen-Anhalt hatte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT den Notdienst mit technischen Hintergründe erklärt. Mindestens eine der Produktionslinien müsse laufen, damit die Kläranlage des Betriebs keinen Schaden nimmt.

Zuvor hatte sich der Tarifstreit mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zugespitzt. Nachdem der Warnstreik durch die Gewerkschaft bis Dienstagmorgen verlängert worden war, hatte am Montag das Arbeitsgericht Halle interveniert und einen Notdienst angeordnet. Zunächst hatte das Arbeitsgericht ohne mündliche Verhandlung am Montag den Beschluss erteilt. Der Einspruch der Gewerkschaft wurde am Dienstag abgelehnt.

NGG fordert mehr Gehalt und freie Tage

Die Beschäftigten an zwei Standorten der MEG in Sachsen-Anhalt, dem Werk in Leißling im Burgenlandkreis sowie in Jessen im Landkreis Wittenberg waren am Freitag in den Streik getreten. Nach eigenen Angaben hatte der Arbeitgeber eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich angeboten.

Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, die Beschäftigten in Sachsen-Anhalt bei längerer Arbeitszeit schlechter zu bezahlen als die Kollegen in den alten Bundesländern. Am Dienstag soll es nach Gewerkschaftsangaben erneut Gespräche mit dem Verband der Ernährungswirtschaft geben.

NGG: Letzte Gesprächsrunde war ernüchternd

NGG-Verhandlungsführer Uwe Ledwig erklärte während des Streiks, die letzte Gesprächsrunde mit MEG sei ernüchternd gewesen. Die Beschäftigten würden immer noch viel weniger Gehalt im Monat bekommen und zudem 104 Stunden mehr im Jahr arbeiten als in Schwesterbetrieben in einigen alten Bundesländern. Die Zuschläge seien geringer, es gebe weniger Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie weniger freie Tage. Bildrechte: MDR