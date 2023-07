Farbanschlag Regenbogentreppe in Naumburg schwarz-weiß-rot übermalt

In Naumburg ist eine Treppe in Regenbogenfarben an der Albert-Schweitzer-Schule schwarz-weiß-rot übermalt worden. Es sind die Farben der sogenannten Reichsflagge, die ein verbreitetes Symbol in der rechten Szene ist.