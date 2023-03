Das Sport- und Freizeitbad Bulabana in Naumburg ist vorerst gerettet. In einer nicht öffentlichen Sitzung hat der Gemeinderat der Stadt am Mittwochabend nach MDR-Informationen beschlossen, das Bad mittels einer Finanzspritze von 900.000 Euro bis zum Jahresende zu finanzieren. Nach Angaben von Oberbürgermeister Müller stammen die Mittel aus Rücklagen, die die Gemeinde beziehungsweise die Stadt in den vergangenen Jahren gebildet hat. Das Geld wird nun der Kurbetriebsgesellschaft Naumburg, Bad Kösen zur Verfügung gestellt, die das Bulabana betreibt.