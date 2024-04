Zeitz Anwohner fordern Ausbau-Stopp im Industriepark Alttröglitz

Der Chemie- und Industrie-Park in Alttröglitz bei Zeitz (Burgenlandkreis) soll in den nächsten Jahren wachsen. Dagegen machen Anwohner mobil. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT forderten sie bei einer Infoveranstaltung des Betreibers Infra-Zeitz am Dienstagabend einen Stopp der Pläne. Nach ihrer Ansicht wird der weitere Ausbau den Lebensraum extrem einschränken, unter anderem durch noch mehr Emissionen und Lkw-Verkehr.