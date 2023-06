Klimaschutz Strafanzeigen nach Blockade der "Letzten Generation" in Halle

Hauptinhalt

Demonstrierende der "Letzten Generation" haben am Montagvormittag in Halle einen wichtigen Verkehrsknoten blockiert. Die Aktivisten wollen so Druck auf die Bundesregierung ausüben, mehr für den Klimaschutz zu tun. Auch weil Ausweichstrecken durch Baustellen blockiert sind, ist es zu langen Staus gekommen. Die Polizei stellte mehrere Strafanzeigen.