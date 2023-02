Am Donnerstag will die "Letzte Generation" außerdem in einer sogenannten Krisensitzung weitere Informationen zu zukünftigen Protestaktionen teilen.

Für Magdeburg gibt es Entwarnung. Die Straßen der Stadt waren am Rosenmontag nicht das Ziel der Klimaktivisten. Bereits im November hatte die Organisation in der Landeshauptstadt protestiert. Damals haben sich Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation auf den Asphalt an der Kreuzung der B1, Walther-Rathenau-Straße Ecke Gustav-Adolf-Straße, geklebt. Anfang Februar fand an der B1 eine weitere Aktion statt.