Badesaison Klinikum Bergmannstrost warnt vor Sprüngen ins flache Wasser

Immer wieder verletzten sich Menschen bei einem Sprung in zu flaches Wasser. Weil im schlimmsten Fall eine Querschnittslähmung die Folge sein kann, hat das Klinikum Bergmannstrost in Halle eine Warnung ausgesprochen. Patienten verletzten sich bei solchen Sprüngen häufig am Rückenmark.