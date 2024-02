Im Streit um den geplanten Neubau der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle ist möglicherweise eine Lösung in Sicht. Wie eine Sprecherin der Hochschule MDR SACHSEN-ANHALT sagte, soll die Finanzierung bis Ende März geklärt sein. Darauf habe sich die Hochschule in Gesprächen mit dem Finanz- und Wissenschaftsministerium geeinigt.