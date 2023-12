Wann kommt der erste Spatenstich für den Neubau für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle? So ähnlich lauteten über Monate mehrere Anfragen von MDR SACHSEN-ANHALT an das Finanzministerium des Landes, das für den staatlichen Hochbau zuständig ist. Konkrete Antworten ließen auf sich warten – bis zu dem Ausrufungszeichen, das Sprecherin Nancy Eggeling in ihrer Mail als Antwort an das MDR-Regionalstudio Halle setzte: "Das Ministerium hat entschieden, das bisherige Entwurfskonzept nicht weiterzuverfolgen."

Das bisherige Entwurfskonzept ist das Ergebnis eines 2020 ausgelobten Architekturwettbewerbs, der immerhin rund 233.000 Euro kostete. Überzeugen konnte ein Münchner Architekturbüro, das gegenüber der Burg Giebichenstein in der Seebener Straße im gleichnamigen halleschen Stadtteil einen Neubau für die Kunstschülerinnen und -schüler planen sollte, mit 3.000 Quadratmetern Nutzfläche.

Rektorin: Neubau dringend nötig

"Dringend erforderlich", sagt Rektorin Bettina Erzgräber. "Es geht darum, die Hochschule von drei Standorten auf zwei zusammenzuschließen und alles näher beisammen zu haben". Dorn im Auge des Rektorats ist besonders der Standort am Hermes-Areal, weg vom Schuss und daher unpraktisch für Lernende und Lehrende. Außerdem läuft dort demnächst ein Mietvertrag aus, der in der Hochschule als kostspielig gilt.

Auch einzelne Räume in der von der Kunsthochschule genutzten Unterburg gelten mehr als Last denn als Lust. "Notwendig für die Ausbildung zukünftiger Lehrer sind zeitgemäße Werkstätten und eine ausreichende Anzahl an Seminarräumen", so Rektorin Erzgräber.

Kosten deutlich überschritten

Die Überlegungen, neu zu bauen, lagen und liegen also auf der Hand, erstmals angestoßen in den 1990er-Jahren und durch eine Empfehlung des Wissenschaftsrates untermauert. Jetzt also das vorläufige Aus.

Die Kostenobergrenze war ursprünglich mit 31 Millionen Euro veranschlagt gewesen, nun, heißt es aus dem Ministerium, habe das Architektur-Büro "eine Vorplanung vorgelegt, jedoch das Kostenziel um fast 100 Prozent überschritten." Allen fachlich Beteiligten sei es nicht gelungen, das Entwurfskonzept mit dem Kostenziel in Einklang zu bringen.

15 Millionen Euro Mehrkosten

Dass es teurer werden würde, das wussten die Verantwortlichen in der Burg auch. Die übliche Trias aus Krieg, Inflation und Baukostensteigerung hatte ihren Tribut gefordert. Hinzu kam, dass sich Probleme mit der Versickerung auf dem Grundstück herausgestellt hatten – hier musste also auch nachjustiert werden.

Die schiere Höhe des durch das Ministerium berechneten finanziellen Mehraufwands war dann doch überraschend, denn: An der Hochschule kommt man auf Gesamtbaukosten von etwa 46 Millionen, also etwa 15 Millionen mehr als geplant.

Neue Ausschreibung geplant

Jetzt einseitig die Planungen zu stoppen, wie es das Finanzministerium vorhat, sei befremdlich, findet Rektorin Erzgräber. "Das Liegenschaftsmanagement des Landes hat eine Vorstellung, was ein Neubau kosten würde. Auch die Hochschule hat mit spitzem Bleistift gerechnet und erwartet, dass man hier zu einer Verständigung kommt". Jetzt nochmal ganz neu zu beginnen, käme den Steuerzahler teurer, als schnellstmöglich mit dem geplanten Bau zu beginnen, ist sie überzeugt.

Immerhin: Ein Termin mit Hochschule, Wissenschafts- und Finanzministerium steht noch für Dezember fest. Auch bekennt sich das Finanzministerium grundsätzlich zu einem Neubau für die Kunsthochschule. Doch eine weitere Nachfrage des MDR-Regionalstudios Halle zeigt: die Position des Finanzministeriums steht fest. "Es gibt eine Neuausschreibung und das weitere Vorgehen wird zwischen den Ressorts und der Hochschule abgesprochen", so die Sprecherin. Einen Zeitplan konnte sie allerdings nicht nennen.

Kunsthochschule braucht neue Räumlichkeiten

In der Kunsthochschule geht das Kopfschütteln deshalb weiter. Wegen des Auslaufens des Mietvertrags am Hermes-Areal müssten neue Räumlichkeiten für die Lehre angemietet werden. Das sei in Halle quasi unmöglich, zumal, wenn die Räumlichkeiten auch noch in einem guten Zustand sein sollen und nicht "zum Fenster raus geheizt" würde, sagt Erzgräber und will für ihren Neubau kämpfen.