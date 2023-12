Der eigentlich vom Finanzministerium abgelehnte Neubau-Entwurf der Kunsthochschule Halle (Saale) an der Burg Giebichenstein dient nun doch wieder als Grundlage für die Bauplanungen. Wie die Kunsthochschule MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, hat man sich am Freitag mit dem Wissenschafts- und dem Finanzministerium darauf verständigt, zu Beginn des kommenden Jahres Lösungen zu entwickeln, um den besonderen Bau-Anforderungen gerecht zu werden. Auch eine Lösung für die Finanzierung solle gefunden werden.