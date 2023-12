In Halle ist am Dienstag das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby (SPD) neu eröffnet worden. Es befindet sich in der Großen Märkerstraße. Das Büro war sieben Monate lang nicht nutzbar, nachdem Anfang Mai ein Brandanschlag darauf verübt worden war. Passanten hatten den Täter damals bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können. Anlässlich der Neueröffnung am Dienstagabend sagte Diaby: "Ich habe mich so darauf eingestellt, dass meine Arbeit weitergeht. Das ist das Erste. Zweitens, steht die Entscheidung, dass wir uns nicht einschüchtern lassen."