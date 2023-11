In der Kategorie "Ton und Medien" geht der Deutsche Theaterpreis dieses Jahr an Michael von zur Mühlen für das Stück "opera – a future game" und dessen Gamedesign, Regie und Animation. Die Koproduktion der Münchener Biennale mit der Oper Halle hat sich bei der Preisverleihung am Samstagabend gegen "The (un)answered Question" vom Saarländischen Staatstheater und -orchester sowie "Der Kirschgarten" vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg durchgesetzt.