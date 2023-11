Niki Reiser, David Reichelt oder Dieter Schleip – sie alle sind bereits mit dem Deutschen Filmusikpreis in der Kategorie "Beste Musik im Film" ausgezeichnet worden. Nunmehr reiht sich Peter Hinderthür für die musikalische Mitarbeit an dem Kilian Riedhof-Drama "Meinen Hass bekommt ihr nicht" in die illustre Liste ein. Die Preisverleihung hat am Freitagabend im Rahmen der 16. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt in Halle stattgefunden.

Pointiert gesetzte Musik

Gewürdigt wurde Peter Hinderthürs "äußerst pointiert gesetzte Musik", die wie aus einem Guss in den Film gehöre. "Nie zu viel, nie zu laut. Eher leise, mit zarten Gefühlen – den Gefühlen der Hauptfigur", so der Laudator und Komponist Alexander Detig.

"Meinen Hass bekommt ihr nicht" rückt den Journalisten Antoine Leiris in den Mittelpunkt, der nach den islamistisch motivierten Terroranschlägen in Paris im November 2015 den Verlust der über alles geliebten Partnerin bewältigen muss. Mit einem Post, der viele Menschen erreicht, erlangt er Berühmtheit: "Wenn dieser Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild geschaffen hat, dann muss jede Kugel, die meine Frau getroffen hat, eine Wunde in sein Herz gerissen haben."

Die Vielseitigkeit der Filmmusik

Hinderthür beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren mit Filmmusik und hat sich in recht unterschiedlichen Genres bewährt. So kooperierte er mit Uli Edel bei "Der Baader-Meinhof-Komplex", wirkte an der Tragikomödie "Sein letztes Rennen" mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle mit oder schuf mit Özgür Yildirim den Gangsterfilm "Nur Gott kann mich richten".

Neben ihm waren für die "Beste Musik im Film" 2023 auch David Reichelt und Richard Ruzicka nominiert. Ruzicka empfand schon die Aufnahme in die enge Auswahl als große Auszeichnung: "Mir bedeutet es sehr viel, von hochgeschätzten Kollegen nominiert zu sein. Und dann auch noch an der Seite von hochgeschätzten Kollegen."

Ehrenpreise für Reinhold Heil und Anne Dudley