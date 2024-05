Die Altmärkische Bürgerstiftung erhält kaum Spenden – wichtige kulturelle Projekte in Stendal bleiben deswegen liegen.

Die Stiftung hat beispielsweise die jährliche Aktionswoche "Denken ohne Geländer" gegen Rassismus ins Leben gerufen.

Vorstand Jürgen Lenski wünscht sich mehr Wertschätzung für die Arbeit ostdeutscher Stiftungen.

Sie ist nicht nur eine der kleinsten, sondern auch eine der finanzschwächsten Stiftungen in Mitteldeutschland: Die Altmärkische Bürgerstiftung hat seit ihrer Ernennung im September 2011 viel vorangebracht – wirksame Eigenwerbung aber gehört nicht dazu.

Jürgen Lenski, der Vorstand, erklärt: "Wir sind eine arme Stiftung, auch im Vergleich zu anderen Stendaler Stiftungen". Besonders gut stünden Stiftungen im Westen dar, die oft Zuwendungen in sechsstelliger Höhe erhalten würden. Dagegen müsse sich Lenski oft fragen: "Was machen wir denn jetzt, wie kommen wir an Geld?"

Stiftung macht Stendaler Stadtgeschichte sichtbar

Mit etwa 130.000 Euro Stiftungskapital erwirtschaftet die Altmärkische Bürgerstiftung pro Jahr etwa dreieinhalb bis vier Prozent Rendite. Große Sprünge sind da nicht drin. Also verteilten und verteilen Jürgen Lenski und seine Mitstreiter ihre Kräfte auf mehrere kleinere Projekte. Zum Beispiel eines namens "Bildung im Vorübergehen". Da wird auf extra Schildern Stadtgeschichte kurz und klar erklärt.

Was Uppstall bedeutet, warum die Blumenthalstraße so heißt oder nach welchem königlichen Haupt die Prinzenstraße benannt ist, können Spaziergänger in Stendal im Vorübergehen lesen. Doch schon lange ist kein neues Schild mehr irgendwo angebracht worden, denn die Spenden bleiben aus.

Geld für Winckelmann-Pfad und Kultur auf dem Land

Neugier weckt der Winckelmann-Pfad in Stendal. Edelstahlplatten sind an den Orten in den Bürgersteig eingelassen, die für das Leben des in der Stadt geborenen Antike-Forschers Johann Joachim Winckelmann von Bedeutung waren. Die Leute bleiben stehen und schauen sich die Platten interessiert an. Dass die Altmärkische Bürgerstiftung hinter dem Projekt steckt, eigenes Kapital einsetzte und Spenden für den Pfad sammelte, bleibt im Verborgenen.

Bildrechte: Charlotte Schulz

Auch das neueste Engagement ist wie der Winckelmann-Pfad eine Idee von Vorstand Jürgen Lenski: Im alten Gutshaus in Altenzaun an der Elbe, etwa 20 Autominuten von Stendal entfernt, veranstaltet Adelheid Preß Lesungen und Konzerte. Sie will so Kunst und Kultur aufs Land holen. Manchmal ist ihr Saal voll, oft aber auch nicht. Da bleibt die private Veranstalterin auf den Kosten sitzen. Die Altmärkische Bürgerstiftung fängt das jetzt ein wenig ab. "Bis zur Höhe von 100 Euro pro Konzert erstatten wir", erklärt Vorstand Jürgen Lenski.

Mit Kunst und Kultur gegen Rassismus in der Altmark

Viel mehr vor allem an finanziellem Engagement aber ist nicht drin für die Altmärkische Bürgerstiftung. Sie hat zu wenig für sich getrommelt in den letzten Jahren. Dabei hätte sie sich vor allem mit der Aktionswoche "Denken ohne Geländer" mehr Lob verdient gehabt. Seit neun Jahren richtet sich "Denken ohne Geländer" jedes Jahr im Januar gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit: mit Ausstellungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen oder Theater.

Das Einwerben von Fördergeldern und deren Abrechnung hinterher ist Sache der Bürgerstiftung. Jürgen Lenski sitzt, weil das so kompliziert ist, immer noch an den Unterlagen aus dem Januar 2024. Doch diese Arbeit sieht man nicht. Man sieht nur - jeweils im Januar - volle Säle, engagierte Künstler, angetanes aktives Publikum. Das Lob ernten andere.

Bildrechte: Aud Merkel

Förderung von Sprachkursen für zugewanderte Frauen

Gerade fördert die Altmärkische Bürgerstiftung besondere Sprachkurse für Zugewanderte. Es gibt zwar staatlich finanzierte Kurse in Stendal, aber viel zu wenige, sagen Insider. Also lässt die Stiftung mit Unterstützung der Initiative "Demokratie leben" zugewanderte Frauen notdürftig in deutscher Sprache ausbilden.

Vorstand Jürgen Lenski erklärt, die Kursteilnehmerinnen würden vor allem lernen, sich in Alltagssituationen zu verständigen: "Wie heißen die verschiedenen Obstsorten? Wie heißen die Gemüsesorten? Und was mach ich damit? Wenn ich zum Arzt gehe, wie sag ich, wo es mir weh tut?"

Große Unterschiede zwischen Stiftungen in Ost und West

Auch dieses Engagement wird der Altmärkischen Bürgerstiftung vermutlich kaum jemand danken. Lenski wünsche sich manchmal einen Automatismus, wie er im Westen Deutschlands seit Jahrzehnten gang und gäbe ist: Dass zum Beispiel Erblasser ihr Vermögen der Stiftung vermachen würden oder größere Firmen – und wenn es zum Zwecke der Steuerersparnis ist – sich finanziell mehr engagieren. Mit größeren Projekten würde die Bürgerstiftung möglicherweise auch mehr ins Bewusstsein der Altmärker rücken.