Staatsanwalt: Angeklagte wollte durch Verkauf an Ansehen gewinnen

Staatsanwalt Christian Kuka sagte am Dienstag bei der Neuverhandlung, die Angeklagte habe nicht in erster Linie aus Gewinnstreben gehandelt. "Vielmehr wollte sie in der Kollegenschaft an Ansehen gewinnen". Zudem habe sie die große Anzahl an Rädern aus dem überfüllten Lager der Polizei loswerden wollen. Die Fahrräder waren überwiegend gestohlen und später sichergestellt worden.

Laut Generalstaatsanwaltschaft hatten die ursprünglichen Besitzer und auch die Versicherungen zumeist "kein Interesse" mehr an den Rädern. Diese sollten entweder entsorgt oder an einen gemeinnützigen Verein übergeben werden.

Der neue Rechtsanwalt der 47-Jährigen kündigte an, dass sich seine Mandantin in der kommende Woche (4. Juni) zur Sache äußern werde. Die 47-Jährige hatte die Vorwürfe bisher zurückgewiesen. Sie habe keinerlei Geld für sich behalten und die Spenden, die sie erhalten habe, an einen gemeinnützigen Verein abgeführt. Dieses Vorgehen sei auch stets mit den Vorgesetzten abgesprochen gewesen.

Die Spenden hatte ein kleiner Gartenverein im Landkreis Leipzig erhalten, dessen Vorsitzender ihr Vater war. Das Landgericht hat für den Prozess mehrere Termine bis Ende Oktober angesetzt.

Das Gericht hatte in dem geplatzten Prozess eine Geldstrafe für die Angeklagte in Aussicht gestellt. Die Generalstaatsanwaltschaft beabsichtigte dagegen, an den ursprünglichen Anklagepunkten festzuhalten. Für sie komme keine Geldstrafe in Betracht, sondern eine Freiheitsstrafe.

Das Strafmaß ist für die Angeklagte auch aus dienstlicher Sicht relevant. Bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr würde sie automatisch aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Bei einer Geldstrafe müsste nach Angaben des Vorsitzenden Richters in einem Disziplinarverfahren über das Dienstverhältnis entschieden werden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat seit 2019 gegen 189 Leipziger Polizisten, Justizangestellte und Privatpersonen ermittelt. Die meisten Verfahren wurden aufgrund fehlender Beweise oder gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.