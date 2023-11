Die Filmmusiktage Sachsen-Anhalt sind einzigartig in Deutschland und längst etabliert. Mittlerweile steht die 16. Runde an. Vom 19. bis 25. November gibt es in Halle (Saale) ein breites Programm, vom zweitägigen Kongress über Workshops, Kinoaufführungen, einem Galakonzert voller filmmusikalischer Highlights bis zur Verleihung des diesjährigen Deutschen Filmmusikpreises.

Der künstlerische Leiter des Treffens, Markus Steffen, sagt: "Wir sind buchstäblich erwachsen geworden. Die ersten Filmmusiktage fanden noch an zwei Tagen statt, an einem verlängerten Wochenende, mittlerweile strecken sie sich über eine ganze Woche".

Das Galakonzert wird am 25. November gegeben. Bis dahin finden Workshops statt, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Berklee College of Music / Valencia, im Puschkino wird der Stummfilm "The Kid" mit Charlie Chaplin musikalisch live begleitet – und die Deutschen Filmmusikpreise werden verliehen.