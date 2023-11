"Wir haben ganz viele Anrufe bekommen, teilweise sehr berührende Anrufe, wo Menschen berichtet haben, dass sie früher in Halle gelebt haben und sich unglaublich gefreut haben", sagte Agenturchefin Christine Sattler MDR SACHSEN-ANHALT. Außerdem hätten viele Interessierte angerufen und sich nach anderen Freiwilligenagenturen in ihrer Region erkundigt.

Preis für ehrenamtliches Engagement Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis e.V. wurde Mitte Oktober mit dem Publikumspreis Goldene Henne geehrt, der von der Zeitschrift "Super-Illu" und dem MDR vergeben wird. Sie ist die größte Freiwilligen-Agentur ihrer Art in Deutschland. 34 Mitarbeiter arbeiten dort hauptamtlich, dazu kommen mehr als 300 Ehrenamtliche in verschiedensten Projekten.

Die 1999 gegründete Freiwilligen-Agentur vermittelt Ehrenamtliche in die verschiedensten Bereiche – egal ob Naturschutz, Kinder, Senioren, Nachhilfe, Sport oder Katastrophenschutz.

Auf ihrer Internetseite bietet die Agentur einen "Engagementfinder" an, mit dem Interessierte ein für sie passendes Angebot finden können. Es gibt hunderte Möglichkeiten zur Auswahl. Die Räume des Vereins befinden sich in Halles Innenstadt am Boulevard.