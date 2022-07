Prof. Dr. Georg Breidenstein ist der Leiter des Forschungsprojektes. Bildrechte: MDR/Stefan Bringe

Der Matheunterricht muss die Faszination an der Welt der Mathematik wecken, das ist oft schwierig für das Lehrpersonal. Kinder sind eigentlich von Anfang an an Mathe interessiert. In der 1. Klasse sind sie begeistert. In der 4. Klasse schon nicht mehr so sehr. Warum ist das so? Das wollen wir herausfinden.