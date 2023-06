Mehr als 100 Veranstaltungen

Im Rahmen der Händel-Festspiele waren in den vergangenen 17 Tagen mehr als 100 Veranstaltungen zu erleben. Neben klassischen Konzerte und Opernaufführungen gab es auch neue Formate zu hören und zu sehen, die Genre- und Generationengrenzen aufhoben. So präsentierte die Pianistin Makiko Hirabayashi mit ihrem Klavier-, Saxofon-, Bass- und Schlagzeug-Quartett Händels Musik. Auch in den "Baroque Lounges" kam die Musik des Komponisten mit neuen zeitgenössischen, jazzigen Musikwelten in Berührung.

In der Galgenbergschlucht findet traditionell dass Abschlusskonzert mit Feuerwerk statt. Bildrechte: Stiftung Händel-Haus/Thomas Ziegler

Nicht fehlen durfte im Programm wie immer Händels "Messiah" und das Open-Air-Spektakel "Bridges to Classics", das mehr als 2.500 Besucherinnen und Besucher in die Galgenbergschlucht lockte. Händels berühmtestes Oratorium "Der Messias" wurde in diesem Jahr in zwei Sprachen aufgeführt: Zum einen als "Il Messia" in der neu entdeckten italienischen Fassung um 1768, zum anderen der englische "The Messiah" mit der "Lautten Compagney Berlin" unter der Leitung von Händel-Preisträger Wolfgang Katschner.

Händel ist und bleibt ein Besuchermagnet. Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle

Neben Halle gab es auch im Goethe-Theater in Bad Lauchstädt und an der Oper Leipzig Aufführungen. Der diesjährige Händelpreis ging an die italienische Mezzosopranistin Anna Bonitatibus.

Ausblick Händel-Festspiele Halle 2024

Die Händel-Festspiele 2024 sind für den Zeitraum 24. Mai bis 9. Juni geplant. Das Gesamtprogramm ist mit dem Start des Kartenvorverkaufs ab Ende November auf der Homepage des Händel-Hauses einzusehen.