Anna Manser glaubt, dass es im Moment besonders wichtig ist, auf die Jugendlichen zuzugehen und Räume zu schaffen, in denen sie sich gehört fühlen. Die Opfer hätten so große Angst, dass bekannt wird, wer sie sind, das dürfe man auf keinen Fall so lassen. Man müsse das Problem unbedingt ernst nehmen.

Simone Hetsch von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sieht das ähnlich: "Es muss Beratungsstellen geben, wo die Jugendlichen einfach hingehen können, wo sie unkompliziert Hilfe bekommen und ihnen nicht das Gefühl gegeben wird, selbst Schuld an dem zu sein, was ihnen passiert ist." Hetsch arbeitet als Teamleiterin eines flexiblen Jugendwohnangebots in Halle-Neustadt. Sie fordert, dass es wieder mehr Sozialarbeiter in den Schulen und Angebote für die Jugendlichen gibt, in denen man über genau solche Probleme wie die Raubüberfallserie sprechen kann.

Ein Problem sei, dass viele Jugendliche gar nicht wüssten, wo ihnen geholfen werden kann. Nach Aussage von Hetsch müsste es eigentlich Aushänge in Schulen geben, die über Hilfsangebote und Beratungsstellen informieren. Aber auch im öffentlichen Raum brauche es Treffpunkte für die Jugendlichen, an denen sie sich sicher fühlen und Spaß haben können, sagt Anna Masner, und zwar "ohne dass sie gleich vom Ordnungsamt maßgenommen werden, ob sie kiffen oder nicht".

Dieser Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit sei wichtig, denn viele Jugendliche hätten gerade das Gefühl, sich nicht mehr uneigeschränkt in der Stadt bewegen zu können. Dass es außerdem gerade nicht gelinge, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Jugendliche sich trauten, eine Strafanzeige zu machen und die Rache der Täter fürchteten, findet Manser "dramatisch". Simone Hetsch arbeitet seit 28 Jahren als Sozialpädagogin. Bildrechte: Annekathrin Queck