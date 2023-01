In Halle werden die Straßenfahrpläne umgestellt, teilte die HAVAG mit. Betroffen sind die Linien 2, 3, und 16. Grund sind Gleisbauarbeiten in der Gustav-Stuade-Straße. Die Änderung gilt für das bevorstehende Wochenende (von Freitag 20 Uhr bis Sonntagabend).

Die Straßenbahnlinie 16 vom Marktplatz kommend wird am Samstag ab der Haltestelle "Vogelweide" in Richtung Elsa-Brändström-Straße umgeleitet. Fahrgäste können alternativ die Linien 2 und 3 bis zur Südstadt nutzen und dort in die Buslinien 24 oder 24E in Richtung Beesen umsteigen.